Begini Jadinya Ketika Pebalap MotoGP Aleix Espargaro Ikutan Jargon The Power Emak-emak di Lombok

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejak mendarat di Indonesia, pada rider MotoGP langsung menikmati wisata dan berkeliling Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Diketahui para pebalap MotoGP 2022 ini akan menjalani tes pramusim di Sirkuit Mandalika, Lombok yang dimulai Jumat 11-13 Februari 2022.

Foto-foto mereka menikmati Lombok pun tersebar dan ada beberapa viral.

Seperti saat Marc Marquez makan nasi kotak dan Aleix Espargaro yang menyempatkan membeli kartu provider.

Yang lebih kocak lagi ketika rider tim Aprilia Aleix Espargaro kepincut jargon yang viral di Indonesia, The Power Emak-emak.

Pebalap asal Spanyol itu bahkan sampai memposting fotonya berboncengan dengan dua rekannya di paddock seperti emak-emak yang biasa terjadi di negara kita.

Kemudian disandingkan dengan foto emak-emak membonceng 4 anak sekolah dasar menggunakan Honda Scoopy.

"The power of Emak-Emak MotoGP version! Don't try at home, only at Indonesia!," tulis Aleix dikutip Jumat (11/2/2022).

Tak lupa di tengah foto dia menulis "The Power of Emak-Emak" sebuah jargon yang biasa disebutkan orang Indonesia untuk menggambarkan ibu-ibu hebat.

Aleix Espargaro posting foto naik motor bonceng tiga ikut foto viral The Power Emak-emak (Tangkapan layar)

Sontak saja foto itu langsung diserbu netter Indonesia.