Posting Foto Bareng Venna Melinda dan Ferry, Verrell Bramasta Malah Didoakan Jodoh dengan Wanita Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Pasangan Ferry Irawan dan Venna Melinda telah melakukan acara lamaran.

Acara lamaran itu berlangsung di D'Banquet Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (9/2/2022).

Dua anak Venna Melinda hasil pernikahannya dengan Ivan Fadilla, Verrell Bramasta dan Athalla Naufal turut hadir.

Baca juga: Ulah Venna Melinda di Acara Lamaran Bikin Ferry Irawan Hampir Pulang, Ibunda Verrell: Maklum Usia

Baca juga: Gerah Dituding Mandul, Dewi Perssik Bongkar Aktivitas Ranjang dengan Saiful Jamil dan Aldi Taher

Menyaksikan Venna Melinda ibunya bahagia dilamar sang kekasih hati, Verrell Bramasta pun ikut terharu.

“Yang pasti bahagia, ikut lega, terharu dan senang,” kata Verrel setelah menghadiri acara tersebut, seperti dikutip kompas.com.

Menurut Verrell, tak ada persiapan khusus untuk menyaksikan prosesi lamaran ibunya.

“Yang pasti aku sudah persiapkan baju dan waktu buat mama,” tutur Verrel.

Momen bahagia Venna Melinda juga dibagikan Verrell di akun instagramnya.

Verrell Bramasta bersama Athalla Naufal menghadiri acara lamaran sang ibunda, Venna Melinda. (Instagram @bramastavrl)

"Selamat ya mama, ikut bahagia. Semoga lancar terus sampai hari H. We love you so much mom," tulis Verrel, seperti dikutip tribun-timur.com dari laman instagramnya.

Postingan Verrell ini mendapat respon positif oleh netizen.