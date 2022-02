Ingat Jenderal Rusdihardjo? Dulu Kapolri Lalu Diangkat Jadi Dubes, Dipenjara Gegara Kasus Korupsi

TRIBUN-TIMUR.COM - Ingat Jenderal Rusdihardjo? Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari 4 Januari 2000 hingga 22 September 2000.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri, ia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia dari tahun 2004 hingga 2006.

Namun setelah diangkat jadi Dubes, pria bernama lengkap Kanjeng Pangeran Hario tersebut mengaku menyesal menerima jabatan di Malaysia tersebut.

Namun, yang lebih menyesalkan lagi buat Rusdihardjo, ia didakwa melakukan korupsi karena menerima uang pungli dari biaya pengurusan dokumen keimigrasian.

"Yang saya sesalkan bahwa saya di masa sepuh saya (diangkat) menjadi dubes. Saya berat terima itu. Tapi untuk kemanusiaan, saya terima (jabatan)," tegas Rusdihardjo saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/5/2008).

"Terhadap kasus ini, saya sangat gelo (menyesal). I do my best (mengerjakan pekerjakan dengan baik).

Saya telah selamatkan ratusan ribu TKI, tapi saya dipersalahkan atas perbuatan yang saya tidak saya lakukan," ungkap Rusdihardjo yang mengenakan baju putih lengan panjang dan celana hitam.

Mantan Kepala Bidang Imigrasi Arihken Tarigan yang duduk di sebelah Rusdihardjo sebagai terdakwa II juga mengaku menyesal..

"Kalau saya dipersalahkan, saya terima dan sesali. Tapi tidak ada niat untuk melaksanakan pelanggaran-pelanggaran," ujar Tarikhen yang mengenakan baju lengan panjang warna kuning.

Saat dicecar jaksa penuntut asal KPK, Arikhen mengaku dirinya melanjutkan kebijakan mantan Kepala Bidang Imigrasi Suparba W Amiarsa yang melakukan penerapan tarif ganda dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

