Aston Makassar Hadirkan Paket Valentine, Makan Malam Romantis

Aston Hadirkan Makan Malam Romantis

Makassar, Tribun - Memasuki bulan Februari, hotel Aston Makassar menawarkan paket makan malam romantis.

Digelar tepat pada tanggal 14 Februari 2022 di ON20 Hall & Dine.

Dalam makan malam ini, hotel bintang 4 yang berlokasi di Jl Sultan Hasanuddin ini, menghadirkan berbagai menu utama yang dapat dipilih.

Demikian dipaparkan dalam temu media yang digelar Senin (7/2).

“Menu utama yang kami sajikan bervariasi, jadi tamu dapat memilih sesuai selera, apakah ingin makan ayam atau steak daging sapi,” ungkap Executive Chef ASTON Makassar, Irwan.

Tak hanya itu, pihaknya juga melengkapi makan malam dengan makanan pembuka jenis salad, sup, dan aneka makanan penutup.

“Kami juga menyajikan variasi menu makanan penutup yang bisa dinikmati All You Can Eat seperti, variasi pastry, macam-macam buah dengan choux dan juga pudding,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Food & Beverage Manager Zubair menambahkan untuk menikmati hidangan tersebut harga yang ditawarkan adalah Rp1,5 untuk paket lengkap dengan sajian lengkap.

“Paket tersebut sudah termasuk dengan dekorasi meja yang sudah disiapkan termasuk dengan sajian lagu-lagu romantis dari Home Band dan pastinya dengan pemandangan dari ketinggian ON20 Hall & Dine yang selalu menjadi favorit,” ungkapnya.

Menu yang ditawarkan untuk sup yakni sup krim brokoli dengan salmon asap dan roti bawang putih.

Untuk pilihan menu utamanya yakni steak tenderloin sapi dan udang bakar, yang disajikan dengan saus gravy, mousse paprika, vichy carrot, dan spaetzle.

Jika tak suka daging, ada pilihan ayam dan kambing yang disajikan dengan basil pesto, saos rosemary, dan pier potato. (iku)