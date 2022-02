Siapa Adam Muhammad? Meriahkan HUT ke-14 Gerindra dengan Bagi-bagi Susu di 4 Kecamatan di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Memeringati HUT ke-14 Partai Gerindra, legislator Sulsel Adam Muhammad dari Fraksi Gerindra membagikan susu serentak di 4 kecamatan dan 38 kelurahan, Minggu (6/2/2022)

Dalam kegiatan tersebut, Adam Muhammad sebagai inisiator mengangkat tema Revolusi Putih yang isinya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk Ayo Minum Susu sebagai bentuk kontribusi partai dalam meningkatkan gizi masyarakat.

"Mengingat berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) 2021, tingkat konsumsi susu per kapita masyarakat Indonesia tahun 2020 adalah 16,27 kg per kapita per tahun, meningkat 0,25 persen dari 2019," ujar Adam saat ditemui.

Gerekan Revolusi Putih ini juga melibatkan pengurus partai dari tingkatatan PAC (pengurus anak cabang per kecamatan) sampai ketingkatan anak ranting per kelurahan.

Selain itu, Adam Muhammad mengatakan kegiatan ini sudah sejak lama direncanakan oleh Ketua Umum Pertama Gerindra Almarhum Prof Suhardi.

"Saya selaku kader partai hanya meneruskan saja dan kembali menggaungkan salah satu nawacita partai," ujarnya.

"Saya rasa pada momen HUT partai Gerindra yang ke-14 ini adalah momen yang pas untuk melaksanakan gerakan Revolusi Putih, mengingat jumlah konsumsi susu di Indonesia masih terbilang rendah, setidaknya jika dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya," jelas Adam saat ditemui dikediamannya.

Adapun daerah gerakan Revolusi Putih ini terbagi di 4 kecamatan meliputi, kecamatan panakukkang, kecamatan Manggala, kecamatan Tamalanrea, kecamatan Biringkanaya dan 38 kelurahan ditiap-tiap kecamatan.

Idris ketua PAC Tamalanrea menambahkan.

"Gerakan Revolusi Putih ini sangat digemari oleh masyarakat terutama dikalangan anak-anak," katanya.

"Sebagai pengurus partai gerindra saya menyampaikan kemasyarakat dalam mewujudkan Prabowo menang, Indonesia maju, Kami akan terus hadir dan bergerak untuk masyarakat" ujar Idris.(Tribun-Timur.com)