Kunjungi Bulukumba, Mentan Syahrul Yasin Limpo: Petani Bisa Raup Rp 120 Miliar Setahun

BULUKUMBA, TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Pertanian RI atau Mentan, Syahrul Yasin Limpo mengunjungi Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulsel, Ahad atau Minggu (6/2/2022).

Dia meninjau hamparan lahan sawah pengembangan budidaya padi IP400 atau penanaman padi 4 kali setahun di Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Bulukumba seluas 250 hektare.

Di tahun 2022 ini, mantan Gubernur Sulsel dua periode ini memperluas pengembangan budidaya padi IP400 menjadi 2.000 hektar dan jika berhasil akan ditingkatkan lagi hingga 10.000 hektar.

"Pertanian Bulukumba tidak boleh kalah dengan daerah lain. Program padi IP400 ini adalah upaya mendorong produktivitas, produksi dan kesejahteraan petani dengan bertani yang maju, mandiri dan modern yang mengoptimalkan potensi sumberdaya alam," kata Syahrul Yasin Limpo dalam siaran pers Kementerian Pertanian RI atau Kementan kepada Tribun-Timur.com.

Lebih lanjut, kata dia, "Air dan sinar matahar kita tersedia sepanjang musim, ini yang kita optimalkan untuk kemajuan pertanian agar tetap tanguh di tengah dampak perubahan iklim dan pandemi Covid-19."

Budidaya padi IP400 di Bulukumba saat ini seluas 250 hektare.

Syahrul Yasin Limpo menuturkan, budidaya padi IP400 ini harus diperluas sehingga di tahun 2022 ini bantuan ditingkatkan menjadi 2.000 hektar.

Kunci program IP400 yakni menggunakan benih genjah, kualitas unggul, pupuk berimbang, pupuk organik dan manajemen air irigasi.

"Dengan produktivitas 5 ton per hektar, penghasilan diperoleh petani Rp 30 juta per hektar. Jika 1.000 hektar, penghasilan diperoleh Rp 30 miliar per musim tanam dan jika musim tanam 4 kali setahun, diperoleh Rp 120 miliar. Artinya penghasilan petani mencapai Rp 10 juta per bulan. Bisa kita hitung jika luasanya meningkat menjadi 2.000 hektar. Stok beras kita makin tangguh," ujarnya.

Syahrul Yasin Limpo menginginkan pengembangan budidaya padi di Bulukumba harus naik kelas.