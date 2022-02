Dapatkan Diskon hingga 50 Persen di Santika Iconic Food

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Santika Indonesia Hotels & Resorts terkenal sebagai jaringan lokal yang mempunyai cita rasa nusantara terbaik di setiap unit hotelnya.

Selama lebih dari 40 tahun, Santika Indonesia Hotels & Resorts berkomitmen memperkenalkan kekayaan masakan nusantara dengan selalu mengangkat menu-menu terbaik di setiap daerahnya.

Meramaikan hari kasih sayang atau Valentine’s Day, Santika Indonesia mengangkat program Santika Iconic Food bernama Love to Eat dengan memberikan promo menarik di 48 unitnta.

Mulai dari Kampi Hotel, Hotel Santika, Hotel Santika Premiere, The ANVAYA, The Kayana & The Samaya.

Pada program Santika Iconic Food, para tamu dapat memperoleh diskon sampai 50 persen untuk menikmati menu makanan dan minuman paling iconic di unit hotel Santika Indonesia Hotels & Resorts.

Program Santika Iconic Food ini tersedia dalam bentuk voucher bisa diperoleh di aplikasi member milik Santika Indonesia Hotels & Resorts, MY VALUE.

Tersedia lebih dari 60 voucher promo menu makanan dan minuman yang bisa diambil member MyValue dengan menggunakan 0 poin atau gratis.

Demikian disampaikan Assistant Marcom Manager dari Santika Indonesia Hotels & Resorts, Prita Gero .

Ia mengatakan, program Santika Iconic Food ini akan berlangsung dari tanggal 14 Februari sampai 14 Maret 2022.

“Santika Indonesia sangat memuja keistimewaan kuliner khas nusantara dan kami ingin mengangkat citra rasa nusantara terbaik dari hampir 30 kota," katanya via rilis, Jumat (4/2/2022).