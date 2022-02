Korupsi Dana Desa Rp1,4 M, Nasib Suryani Kepala Desa Bonto Manurung Ditentukan Kejari Maros

TRIBUN-TIMUR.COM - Suryani, Kepala Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, segera disidang.

Penentuan nasib atau masa hukuman Suryani akan dilakukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makssar setelah dilakukan pelimpahan.

Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Suroto mengatakan, Suryani sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk disidang.

" Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros sudah melimpahkan berkas perkara SN mengenai dugaan tindak pidana ADD dan Dana Desa," kata Suroto, Kamis (3/2/2022).

Suryani adalah tersangka kasus dugaan korupsi ADD dan DD tahun 2019-2020 di Desa Bontomanurung Kecamatan Tompobulu.

Sebelumnya, Suryani resmi ditahan Kejari Maros dan diseret ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Maros pada Selasa (28/12/21).

Suryani dijerat pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001

tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi

Subsidair pasal 3 Jo Pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001

tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi.

"Tersangka kemudian akan menerima hukuman maksimal 20 tahun penjara," kata Kasi Intelijen Kejari Maros, Raka Bintasing Pajongko.

Diketahui, berdasarkan hasil penyidikan, Suryani diduga telah menyalagunakan ADD dan DD tahun 2019 – 2020.

Suryani menggunakan ADD dan DD untuk kepentingan pribadi.

Padahal anggaran sebesar Rp 1,4 Miliar tersebut seharusnya digunakan untuk membangun desanya.

Namun hal itu tak dilakukan oleh Suryani. Anggaran dari pemerintah sudah cair, namun tak ada fisik atau pembangunan lain.

"Berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 1.408.181.581,06," kata dia. (*)