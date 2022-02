Terbaru, Inilah 23 Kampus di Indonesia yang Masuk 200 Kampus Terbaik di Asia

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak 23 perguruan tinggi di Indonesia masuk dalam pemeringkatan “Top 200 Universities in Asia 2021, Asian University Ranking."

Sementara itu, The University of Tokyo, National University of Singapore, dan Keio University berada di urutan 3 besar universitas terbaik di daftar Top 200 Universities in Asia.

UniRank menilai perguruan tinggi yang memiliki kriteria sudah diakreditasi oleh organisasi resmi, menyelenggarakan pembelajaran sarjana dan pascasarjana, serta memiliki program pembelajaran tatap muka dan jarak jauh.

Pemeringkatan perguruan tinggi versi UniRank dilakukan berdasarkan sistem algoritma lima website yang dianggap netral dan independen yaitu Moz Domain Authority, Alexa Global Rank, SimilarWeb Global Rank, Majestic Reffering Domains, serta Majestic Trust Flow.

Tujuan pemeringkatan ini sendiri adalah untuk menyediakan klasemen non-akademik dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan dunia berdasarkan metrik website yang valid juga tanpa bias dan pengaruh apa pun, yang disediakan oleh sumber-sumber web intelligence independen dan bukan data yang dikumpulkan oleh perguruan tinggi itu sendiri.

Berikut 23 perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang masuk daftar Top 200 Universities in Asia versi UniRank beserta peringkatnya di Asia.

1. Universitas Gadjah Mada (peringkat: 20)

2. Universitas Indonesia (peringkat: 24)

3. Universitas Brawijaya (peringkat: 42)

4. Universitas Airlangga (peringkat: 50)