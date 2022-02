Imigrasi Polman Deklarasikan Janji Kinerja & Tandatangani Komitmen Bersama

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Bersama Janji Kinerja serta Penandatanganan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2022 (31/1).

TRIBUN-TIMUR.COM - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Bersama Janji Kinerja serta Penandatanganan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2022 (31/1).

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar, Erybowo Radyan Asmono dan dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Janji Kinerja Tahun 2022 antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar dengan Pejabat Struktural serta Penandatangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2022 antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar dengan seluruh Pegawai.

Setelah itu, dilaksanakan Deklarasi Janji Kinerja oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar yang diikuti oleh seluruh pegawai.

Pelaksanaan kegiatan ini disaksikan oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Wishnu Daru Fajar.

“Tahun 2022 ini kita awali dengan melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja yang sebelumnya didahului oleh Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Kantor Wilayah Kementeriah Hukum dan HAM Sulawesi Barat oleh para Kepala UPT,” ujar Wishnu

Daru Fajar.

Tak hanya itu, Wishnu juga menyampaikan bahwa siklus berorganisasi telah dimulai kembali dari awal tahun 2022 menuju ke akhir tahun 2022 yang artinya bahwa dimulai dari deklarasi janji kinerja ini, kita harus mempunyai semangat baru, inovasi baru dan inisiatif dalam bekerja untuk mencapai

target-target yang telah ditetapkan agar mendapatkan hasil yang terbaik.

Dengan penandatanganan Janji Kinerja ini, diharapkan bahwa seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar dapat terus maju sehingga pada suatu saat nanti prestasi-prestasi dapat diraih.

“Semoga di tahun ini, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar dapat meraih Predikat WBK/WBBM karena Predikat WBK/WBBM ini merupakan suatu mandat bagi kita semua. Mari kita satukan pemikiran, kita satukan energi, kita satukan nafas kita dan semangat kita. Jangan pernah

berhenti untuk berinovasi,” ucap Wisnhu.

Wishnu juga menambahkan bahwa Predikat WBK/WBBM pada intinya melakukan pelayanan publik dengan baik dan prima tanpa adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itulah diharapkan seluruh pegawai dapat bekerja dengan baik sesuai dengan janji kinerja yang telah diucapkan dan komitmen

bersama yang telah ditandatangani.

Diakhir sambutannya, Wishnu mengingatkan agar seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar tetap menjaga kesehatan dan lebih memperketat Protokol Kesehatan dalam pencegahan Covid-19 dikarenakan masa pandemi yang masih belum berakhir.(*)