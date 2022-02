Breaking News: Laga PSM Makassar Versus Persib Bandung Resmi Ditunda, ini Penjelasan PT LIB

laga PSM vs Persib terancam ditunda akibat melonjaknya kasus Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM, BALI - Apakah Laga PSM vs Persib jadi digelar hari ini atau ditunda? Pertanyaan itu pun terjawab.

Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru (LIB) Sudjarno mengatakan laga tersebut ditunda.

"Harus ditunda karena baru saja manager meeting bersama LIB dan para perwakilan empat klub yang akan bertanding," katanya dalam Press Conference Status Pertandingan PSM vs Persib dan PSIS vs Persebaya, Rabu (2/2/2022) via zoom meeting.

"Untuk laga hari ini ditunda adalah PSM dan Persib. Rencana di Stadiom Wayan Dipta. Laga tiga lainnya sesuai dengan jadwal," katanya.

Seperti diketahui, hari ini ada empat laga Liga 1 Pekan ke-22 yang akan tampil.

PSS Sleman melawan Persik Kediri pukul 16.15 Wita di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Persita Tangerang melawan Borneo FC pukul 16.15 Wita di Stadion Kompyang Sujana.

PSM melawan Persib pukul 19.15 Wita di Stadion Kapten I Wayan Dipta

Dan PSIS melawan Persebaya pukul 21.45 Wita di Stadion Stadion I Gusti Ngurah Rai.

Seperti diketahui, PSM akan bentrok dengan Persib di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, Rabu (2/2/2022).