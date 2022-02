Apakah Laga PSM Vs Persib Bandung Jadi Digelar Hari ini atau Ditunda? Siang ini Keputusannya

TRIBUN-TIMUR.COM, BALI - Apakah Laga PSM vs Persib jadi digelar hari ini atau ditunda?

Jawabannya akan terungkap pada sesi jumpa pers yang akan digelar PT Liga Indonesia Baru (LIB) operator Liga 1 2021/2022 siang ini.

Pertanyaan itu kian menggema usai Media Officer (MO) PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim mengirim pesan singkat di Grup WhatsApp Pewarta PSM.

Isi pesannya, untuk menghadiri zoom meeting.

"PT LIB is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Press Conference Status Pertandingan PSM vs Persib dan PSIS vs Persebaya Time: Feb 2, 2022 15:00 WITA," tulis Sule sapaanya.

Saat awak media meminta penjelasan lebih dalam, Sule dengan tegas menuliskan.

"Belum boleh ada statement keluar," ujarnya.

Seperti diketahui,

PSM akan bentrok dengan Persib di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, Rabu (2/2/2022).

Rencananya akan disiarkan Indosiar pukul 19.15 Wita.