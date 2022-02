Daftar 10 Negara Berpenduduk Tercerdas di Dunia, Ada Indonesia?

TRIBUN-TIMUR.COM - Kecerdasan seseorang biasanya diukur dengan melihat tingkat intelligence quotient atau IQ.

Selain itu, bisa juga dilihat melalui peringkat pendidikan (Kemampuan membaca, matematika, dan sains).

Baru-baru ini, sebuah studi tahun 2019 berjudul "The Intelligence of Nations", Lynn bersama David Becker mengukur IQ rata-rata warga di 132 negara dan menghitung perkiraan skor untuk 71 negara lainnya.

Studi terkait intelijensi dunia yang dilakukan Lynn menjadi yang paling terkenal dan dipublikasikan secara luas.

Berdasarkan rerata nilai IQ Berikut 10 negara dengan penduduk terpintar di dunia menurut rerata nilai tes IQ (Ulster Institute 2019):

1. Jepang Rerata IQ: 106,49

2. Taiwan Rerata IQ: 106,47

3. Singapura Rerata IQ: 105,89

4. Hong Kong (China) Rerata IQ: 105,37

5. China Rerata IQ: 104,10

6. Korea Selatan Rerata IQ: 102,35

7. Belarusia Rerata IQ: 101,60

8. Finlandia Rerata IQ: 101,20

9. Liechtenstein Rerata IQ: 101,07

10. Belanda dan Jerman (skor sama) Rerata IQ: 100,74

Berdasarkan data dari World Population Review, penduduk Indonesia memiliki rata-rata skor IQ penduduk 78,49, menempati peringkat ke-132 dari total 199 negara yang diuji.

Pendidikan dan kecerdasan dinilai terkait erat karena sistem pendidikan yang lebih kuat cenderung menghasilkan populasi yang lebih cerdas dari waktu ke waktu.

Menggunakan pemikiran ini, beberapa penelitian memilih menggunakan peringkat pendidikan (skor PISA) sebagai dasar untuk perbandingan kecerdasan penduduk.

Berdasarkan skor PISA Pada tahun 2018, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merilis hasil PISA (Program for International Student Assessment) tiga tahunan, yang membandingkan nilai tes membaca, matematika, dan sains lebih dari 600.000 siswa di 79 negara.