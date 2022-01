50 Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2022 Bahasa Mandarin dan Indonesia, Kirim WhatsApp, IG

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut ini 50 kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2022 pakai bahasa Indonesia dan Mandarin.

Bisa dikirimkan ke kerabat yang merayakan via WhatsApp, Instagram, Facebook dan lainnya.

Cek selengkapnya rekomendasi kata-kata mutiara berikut ini:

1. Gōnghè xīnnián.

A Happy New Year to you.

Selamat Tahun Baru untuk Anda.

2. Shēngyì xīnglóng

Business flourishes

Semoga bisnis berkembang