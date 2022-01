Solois Gitar Asal Makassar, Moexin Launching Album Baru Bertajuk New World 2021

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Solois gitar lokal asal Makassar, Moexin meluncurkan album terbaru bertajuk New World 2021.

Peluncuran album berlangsung di Hotel Aston Makassar, Jl Sultan Hasanuddin, Kamis (27/1/2022).

Moexin mengatakan, album New World ini merupakan salah satu karya yang lahir dimasa pandemi covid-19.

Album ini berkisah tentang dunia baru yang didominasi oleh kecanggihan teknologi.

"Ini memberikan bagaimana perubahan zaman yang semakin dikuasi oleh teknologi yang kompleks sehingga kerja-kerja manusia sudah tergantikan perannya oleh teknologi," ucapnya kepada Tribun Timur, Kamis (27/1/2022).

Album ini merupakan album keempat yang telah dilaunching Moexin selama 25 tahun berkarir di dunia musik.

Album pertama berjudul A Live Inspiration, album kedua Dawai Makassar, ketiga The String of Celebes, dan keempat New World 2021.

"Saya sudah berkarya di dunia musik sejak 1996, kira-kira 25 tahun lalu," tuturnya.

Ia menambahkan, album ini bisa didengarkan di seluruh platform music digital, seperti Spotify, jooz, YouTube dan iTunes.

Adapun deretan lagu dalam album New World tersebut antara lain Anging Mammiri, Alien In Future, Dongang-dongang Bulu' Alauna Tempe, Right Here Waiting For You, His The Air.