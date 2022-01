Jawab Tantangan Zaman, Koperasi Bakti Huria Syariah Makin Modern

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penggunaan teknologi dengan sistem digital jadi hal lumrah di tengah kemajuan zaman yang sangat pesat seperti sekarang ini.

Tak ayal, hal tersebut selayaknya jadi kawan dalam mengarungi kemajuan yang terjadi.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Syariah memanfaatkan betul peluang dari kemajuan zaman ini.

Penggunaan teknologi sudah sangat akrab dengan koperasi yang berdiri sejak 2003 tersebut.

Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan sosialisasi hasil Rapat Anggota Tahunan Elektronik (e-RAT) tahun buku 2021 di Hotel Claro Jl AP Pettarani Makassar, Kamis (27/1/2022).

Digelar luring terbatas, namun dapat disaksikan dan diikuti langsung oleh seluruh anggota yang tersebar pada 24 kabupaten/kota se-Sulsel.

"Hari ini kita gelar sosialisasi hasil e-RAT secara luring terbatas dan virtual yang bisa disaksikan secara live melalui kanal YouTube. Kita berharap, penggunaan teknologi sistem online ini makin akrab bagi seluruh anggota sehingga akan lebih memudahkan ke depan," jelas Ketua KSPPS Bakti Huria Syariah, Andi Amri Bakti.

Andi Amri melanjutkan, cita-cita Bakti Huria Syariah ke depan tentu cukup besar. Selain cita-cita mewadahi satu juta anggota koperasi, ia juga bercita-cita meraup keuntungan hingga Rp1 triliun.

"Cita-cita ini bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi kami terus merintis usaha yang nantinya bisa mendatangkan pundi-pundi keuntungan bagi koperasi. Tentunya dengan sistem syariah yang muara pasti pada kesejahteraan anggota," paparnya.

Pendiri KSPPS Bakti Huria Syariah, Prof Andi Faisal Bakti sangat senang melihat lompatan capaian yang diraih Bakti Hurian Syariah.

Ia pun yakin, sepanjang para pengurus dan anggota jujur dan punya integritas tinggi, maka yakin koperasi tersebut akan terus maju dan berkembang.

"Koperasi ini ibarat kerja-kerja malaikat. Kita ingin agar seluruh anggota, pengurus, dan karyawan sejahtera bersama. Tentu saat ini kita tidak bisa tanpa berteman dengan teknologi," ujarnya.

Pada acara kemarin, turut dilakukan seminar singkat dengan mengangkat tema "From Digital to Collaborasing Star From East Indonesia". Selain Andi Amri dan Prof Andi Faisal Bakti, dua pemateri lainnya yakni Dr Idris Parakkasi dan Agus Sugiarto.(Tribun-Timur.com)