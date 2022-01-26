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Golkar Sulsel

Taufan Pawe & Pengurus Golkar Sulsel Dijadwal Hadiri Pelantikan Aripin Jadi Ketua DPRD Lutim

Pelantikan Aripin yang kini masih berstatus anggota komisi 1 bakal dihadiri Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Taufan Pawe.

Penulis: Ivan Ismar | Editor: Saldy Irawan
zoom-inlihat foto Taufan Pawe & Pengurus Golkar Sulsel Dijadwal Hadiri Pelantikan Aripin Jadi Ketua DPRD Lutim
tribuntimur.com/ivan ismar
Ketua DPD II Golkar Luwu Timur, Aripin   

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Ketua DPD II Golkar Luwu Timur, Aripin bakal dilantik sebagai Ketua DPRD Luwu Timur, Kamis (27/1/2022) besok.

Pelantikan Aripin yang kini masih berstatus anggota komisi 1 bakal dihadiri Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Taufan Pawe.

Taufan Pawe kepada TribunLutim.com via WhatsApp, Rabu (26/1/2022), menginformasikan akan hadir pelantikan.

"Sudah dalam perjalan dinda," kata TP akronim nama Taufan Pawe.

TP yang bakal hadir juga disampaikan langsung Aripin.

"Iya, pak ketua turut hadir," ujar Aripin di ruang paripurna disela geladi bersih.

Selain TP, pengurus DPD I Golkar Sulsel juga akan hadir.

Seperti Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng dan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, La Kama Wiyaka.

"Jadi selain TP, pengurus DPD I Golkar Sulsel juga datang," imbuh Aripin.

Aripin dilantik di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur, Jl Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Sulawesi Selatan (Sulsel).

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