Sosok Evalina Heryanti, Wanita Kristen yang Terpilih sebagai Anggota Dewan Pakar PKS

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan terobosan yang tak biasa sejak partai berbasis Islam ini berdiri.

Mereka mengangkat seorang wanita beragama Kristen untuk menjadi anggota Dewan Pakar.

Wania bernama Evalina Heryanti tersebut dilantik menjadi anggota dewan pakar bersama anggota partai lainnya, Senin (24/1/2022).

Hadir dalam acara pelantikan tersebut yakni, Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Evalina Heryanti menjadi sorotan karena dia pemeluk agama Kristen yang menjadi anggota Dewan Pakar PKS, partai politik berbasis Islam.

PKS yang berdiri pada 20 April 1998 ini diketahui dibentuk berawal dari gerakan aktivitas dakwah Islam sejak 1980-an.

Perempuan yang pernah menjadi Data Analysis and Assistance Team NOC of Indonesia for Olympic Games 2020 Tokyo ini mengaku senang dan bersyukur dilantik menjadi anggota Dewan Pakar PKS.

"Saya sangat senang dan bangga bergabung menjadi Dewan Pakar PKS di bidang olahraga dan prestasi," tutur Eva, dikutip dari keterangan resmi PKS di situs resminya, Rabu (26/1/2022).

Menurut Evalina Heryanti, PKS yang memberikan kesempatan untuknya bergabung sebagai Dewan Pakar membuktikan partai politik itu terbuka bagi semua anak bangsa.

PKS tidak memandang suku agama dan golongan.