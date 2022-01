Awal 2022, KB Bukopin Dorong Optimalisasi Pelayanan dengan Transformasi SDM

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Memasuki Tahun 2022 PT Bank KB Bukopin Tbk (Perseroan) terus berkomitmen menjalankan langkah strategi transformasi. Pasca rampungnya aksi korporasi PUT VI, KB Bukopin semakin optimis untuk membentuk citra baru.

Dana right issue sebagian juga akan digunakan untuk pengembangan IT.

KB Bukopin akan fokus pada pertumbuhan berbasis teknologi dengan mengembangkan ekosistem IT yakni NGBS (New Generation Banking System). NGBS merupakan inisiatif transformasi teknologi yang dilakukan untuk meningkatkan performa IT KB Bukopin sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

President Director KB Bukopin, Chang Su Choi mengatakan KB Bukopin akan terus berkomitmen untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan pada setiap produk dan layanan serta fokus kepada kebutuhan pelanggan.

"Adanya pergeseran perilaku serta dinamika global yang adaptif menuntut KB Bukopin untuk terus berinovasi dan tumbuh untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah," katanya dalam rilisnya, Rabu (26/1/2022).

Sampai saat ini Perseroan berkomitmen mengembangkan digital banking dan optimalisasi channel distribution yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya mengenai langkah strategis transformasi SDM.

Terkait transformasi SDM, menurut Choi, program transformasi yang disebut dengan Program G- Pro merupakan Program Penawaran Pengakhiran Hubungan Kerja secara Sukarela sebagai bagian dari strategi peningkatan pelayanan kepada nasabah.

"Program ini merupakan program bagi semua karyawan, semua dapat berpartisipasi, tidak dibatasi oleh masa kerja dan usia, dan bahkan mendapat kompensasi lebih baik," jelasnya.

Choi mengatakan, perusahaan memberikan dukungan kepada karyawan yang akhirnya memilih untuk mengikuti program ini, yakni memberikan manfaat finansial dengan kompensasi yang menarik dan lebih baik, serta manfaat non-finansial, seperti asuransi kesehatan, pelatihan, konseling.

“Perusahaan sangat memperhatikan tiap karyawan yang memilih mengikuti program ini, maka dari itu, perusahaan tetap memberikan fasilitas asuransi Kesehatan bagi karyawan dan keluarga hingga 6 bulan kedepan,” tegas Choi.