Postingan Terakhir Maura Magnalia Widyaratri Putri Sulung Nurul Arifin Sebelum Meninggal Dunia

TRIBUN-TIMUR.COM - RIP Maura Magnalia Widyaratri.

Putri sulung dari pasangan Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono, Maura Magnalia Widyaratri baru saja dinyatakan meninggal dunia.

Wanita berusia 28 tahun ini mengembuskan napas terakhirnya pada hari ini, Selasa (25/1/2022), pukul 05.37 WIB.

Kabar kepergian Maura disampaikan Nurul di akun Instagram pribadinya.

Maura Magnalia Madyaratri meninggal dunia dan menghebuskan nafas terakhir, Selasa (25/1/2022). Gadis cantik yang tutup usia di usia 26 tahun tersebut adalah putri Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono. (Instagram Nurul Arifin)

"Gone to soon my angel Maura. Finally find your peace. Ibu, Bapak, dan Dimel will always miss you" tulis Nurul Arifin seperti dikutip Kompas.com dari Instagramnya.

Saat ini jenazah sedang disemayamkan di rumah duka di Pangkalan Jati, Depok.

Sementara itu misa requiem akan diselenggarakan di kediaman Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono pada pukul 19.00 WIB.

Jenazah rencananya akan dimakamkan di San Diego Memorial keesokan harinya hingga jadwal yang ditentukan.

Sampai saat ini belum ada penjelasan lengkap soal penyebab meninggalnya Maura dari pihak keluarga.

Postingan Terakhir Maura di Instagram