Cantiknya Maura Magnalia Madyaratri Putri Artis Nurul Arifin - Mayong Suryo Laksono, Kabarnya Kini?

TRIBUN-TIMUR.COM - Pasangan artis Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono memiliki 2 anak, satu di antaranya adalah Maura Magnalia Madyaratri.

Kini, Maura Magnalia Madyaratri beranjak dewasa, ditambah parasnya yang cantik.

Dilahirkan dari keluarga pesohor, rupanya Maura Magnalia Madyaratri memilih jalan yang berbeda dengan orangtuanya.

Dia memilih untuk tak tampil di layar kaya.

Ibunya adalah seorang artis, politisi Partai Golkar, anggota DPR RI.

Sementara ayahnya merupakan mantan komisioner pada Komisi Penyiaran Indonesia, mantan jurnalis, dan anggota Dewan Pengawas LKBN Antara.

Maura Magnalia Madyaratri diketahui kini berusia 26 tahun.

Gimana kabar Maura Magnalia Madyaratri kini yang banyak ditanyakan warganet di Google?

Sebelumnya, lewat akun Instagram ibunya, @na_nurularifin beberapa foto Maura Magnalia Madyaratri terlihat akrab dengan Nurul Arifin.

1. Me n maura. It was fun. Thank God its friday