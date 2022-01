Penyebab Matthew White Aktor Film Danur Meninggal, Manajer Ungkap Fakta, Prilly Latuconsina Berduka

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air, aktor cilik Matthew White meninggal dunia di usia 12 tahun.

Kabar meninggalnya Matthew White sekaligus pemeran Hendrick di film horor Danur disampaikan rekan sesama bintang film Danur, Prilly Latuconsina.

"dear Matthew,

Anak baik, anak pinter, anak manis.

sekarang kamu udah gak sakit lagi ya sayanggg, Pasti kamu udah bahagia di surga! i miss you so much! Cepet banget kamu perginya. We Love you Matt!

minta Al-fatihah untuk Matt ya teman-teman semuanyaa," demikian ditulis Prilly Latuconsina melalui akunnya di Instagram @prillylatuconsina96, Ahad atau Minggu (23/12/2022) malam.

Menurut keterangan sang manajer, Oky Hartanto, jenazah Matthew White dimakamkan di Tegal, Jawa Tengah.

Jenazah sudah dibawa ke Tegal, malam tadi.

"Di Tegal mas, pagi ini," kata Oky Hartanto saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/1/2022).

Oky Hartanto baru mendapat kabar duka tersebut dari pihak keluarga pada Minggu, 23 Januari 2022, sekitar pukul 20.00 WIB.

Matthew White sebelumnya sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta.

Sayangnya, Oky Hartanto enggan memberikan penjelasan lebih detail terkait penyakit yang diderita oleh pemain film Danur tersebut.

"Sudah ada penyakit sebelumnya. Tapi Sabtu (2 hari lalu) drop," kata Oky. Kabar kepergian Matthew White mulai menyebar dari unggahan Prilly Latuconsina dan Risa Saraswati.