Apa Itu Surrogate Mother? Metode Punya Anak Dipilih Priyanka Chopra & Nick Jonas, Cara Kerjanya

TRIBUN-TIMUR.COM - Apa Itu surrogate mother?

Istilah tersebut baru-baru ini ramai menyusul pasangan beda negara Priyanka Chopra dan Nick Jonas mengungkapnya ke publik.

Setelah hampir empat tahun menikah, Priyanka Chopra akhirnya memutuskan untuk merencanakan masa depannya bersama suami.

Bintang Bollywood yang hijrah ke Hollywood itu siap-siap menyambut kelahiran anak pertamanya melalui surrogate mother atau ibu pengganti.

Kabar bahagia ini disampaikan Priyanka Chopra di akun instagram pribadnya, Sabtu 22 Januari 2022.

Untuk unggahan ini, Priyanka Chopra hanya memberikan keterangan emoji love dan tag akun Nick Jonas.

Unggahan serupa juga dipantau ada di akun Instagram pribadi Nick Jonas.

"We are overjoyed to confirm that we have welcomed a baby via surrogate (Kami sangat gembira mengonfirmasi bahwa kami telah menyambut bayi melalui ibu pengganti)" bunyi keterangan yang dibagikan pada 22 Januari 2022.

Terlihat sejumlah artis juga mengucapkan selamat kepada Nick Jonas dan Priyanka Chopra.

Salah satunya, aktris Bollywood Lara Dutta meninggalkan komentar, "Selamat."