46 Vendor Siap Isi Wedding Exhibition Four Points Makassar, Pengantin Bisa Nginap di President Suite

General Manager Four Points by Sheraton Makassar Jennifer Suryadi berbicara dalam konfrensi pers wedding exhibitions yang digelar Senin (24/1/2022).

Makassar, Tribun - Hotel Four Points by Sheraton Makassar kembali akan menggelar wedding exhibition.

Bertajuk Love in Nature The Art of Wedding Gallery season 4, event ini akan berlangsung di Golden Lily Ballroom A & B, 28-30 Januari 2022 mendatang.

Demikian dipaparkan General Manager Four Points Jennifer Suryadi dalam konfrensi pers yang digelar Senin (24/1/2022).

"Di tahun ini kami mengadakan di dua lokasi di Golden Lily A dan B sehingga tamu dapat menikmati sangat leluasa dengan tenant maupun acara konten lainnya. Kami berharap dapat memberikan kesan luar biasa dan memberikan kesan yang berbeda di Makassar," ujarnya.

"Kami sangat bersemangat menyambut event ini lebih baik dari sebelumnya. Karena buat calon pengantin, selain one stop shopping kebutuhan pernikahan, kami memiliki eo yang berkualitas yang kami yakin akan memberi dampak yang luar biasa, " tambahnya.

Dalam konfrensi pers tersebut hadir juga Director of Sales Susan Jacobus, Senior Sales Wedding Rahmawati Amanda, Marcom Ilham Putra, serta Owner KC Expansion Wedding Organizer Chali Aprilio Guntoro selaku EO penyelenggara.

Menurut Chali, dalam wedding exhibition ini pihaknya menghadirkan 46 tenant dari berbagai jenis vendor wedding, untuk memenuhi keperluan calon pengantin.

"Mulai dari dokorasi, fotografi, venue, rumah pengantin, event, hingga MuA (make up artist) terkenal Makassar ikut dalam wedding exhibition nanti," jelas Chali.

DItambahkan Amanda, paket pernikahan yang ditawarkan oleh Four Points beragam.

"Banyak yang mengira menikah di Four Points mahal. Padahal kami punya banyak paket mulai dari murah hingga mahal," ujarnya.

Dalam pameran tersebut, Four Points menawarkan promo paket Rp88 juta untuk 500 orang.

"Bonusnya macam-macam. Ada penambahan kamar, cashback Rp10 juta, dan pengantin bisa menginap di kamar President Suite," ajar Amanda.

Di Four Points, bukan hanya paket resepsi pernikahan saja yang tersedia. Tapi mulai dari siraman, pengajian, mapacci, akad, sampai mapparola ada. "Tidak perlu keluar hotel. Semua paket kami tawarkan," papar Jennifer.

Laporan wartawan Tribun Timur Ina Maharani