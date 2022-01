Tussi Iswandani GM Baru Mercure Makassar Nexa Pettarani

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mercure Makassar Nexa Pettarani baru saja memperkenalkan General Manager (GM) barunya yakni Tussi Iswandani.

Pertengahan Desember 2021 kemarin, Tussi resmi menjabat sebagai GM Mercure Makassar.

Sebelumnya ia sempat berkarier sebagai GM di Mercure Tangerang BSD City.

"Bergabung di Accor itu sejak 2012 dengan jabatan pertama front office manager," katanya saat ditemui Tribun Timur di Mercure Makassar Nexa Pettarani Jalan AP Pettarani nomor 4, Makassar, Sabtu (22/1/2022).

Tussi mengatakan telah menyiapkan sederet inovasi untuk Mercure Makassar.

"Tentu banyak inovasi dan juga tantangan baru di sini. Saya siap menyesuaikan dan saya punya tim yang luar biasa. Jadi bisa bersinergi demi target memajukan Mecure Makassar," ujarnya.

Saat ini perempuan kelahiran Malang, 3 Januari 1970 tersebut akan banyak menargetkan pasar di segmen komunitas hingga asosiasi.

Tak lupa menyiapkan promo menarik untuk menginap hingga kuliner.

Terbaru untuk mengawali tahun 2022, Mercure Makassar telah menyuguhkan kamar diharga mulai Rp 608.800.

"Promosi awal tahun ini sangat menarik minat masyarakat. Terlebih di akhir pekan banyak yang menggunakan promo kamar di harga tersebut," katanya.

Dalam waktu dekat ini, selain All You Can Eat BBQ Dinner, Tussi juga telah menyiapkan promo untuk business lunch.

"Jadi ada BBQ dinner setiap hari Sabtu dan rencananya business lunch berkonsep tradisional food di hari Rabu," pungkasnya.(*)