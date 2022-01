Tukar Mobil Avanza Lama dengan Baru di Kalla Toyota, Ada Cashback hingga Rp 5 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota melalui Toyota Trust memberikan kemudan kepada pelanggan yang melakukan tukar tambah (trade in) mobil hingga akhir Januari 2022.

Pelanggan dapat menikmati berbagai penawaran menarik dari layanan trade in Kalla Toyota dalam program Magical New Year: New Year, New Car.

Diantaranya ada cashback hingga Rp 5 juta berlaku untuk tukar tambah mobil Toyota Avanza lama ke seluruh tipe mobil terbaru Toyota.

Keuntungan lain tukar tambah mobil di Toyota Trust adalah gratis biaya taksasi yang bisa dilakukan dimana pun dan kapan pun.

Itu dengan proses appraisal dan transaksi yang dijamin transparan.

Prosesnya pun mudah dan cepat, serta dijamin akan memperoleh harga terbaik.

Used Car Manager Kalla Toyota, Idham Multazam mengajak masyarakat mengganti mobil lama dengan mobil baru di Kalla Toyota.

"Upgrade mobil Anda di Kalla Toyota dan dapatkan beragam tambahan benefit yang tentunya sangat menguntungkan," kata Idham via rilis, Minggu (23/1/2022).

Mobil lama customer akan ditaksasi oleh used car advisor yang sudah tersertifikasi Toyota Astra Motor (TAM).

Hasil taksasi mobil lama akan dijelaskan secara detail oleh tim used car advisor dan sales Kalla Toyota.

Sehingga pelanggan mendapatkan gambaran jelas terkait paket harga yang diberikan untuk pembelian mobil baru Toyota.

Selain trade in, Toyota Trust juga memiliki layanan used car atau penjualan mobil bekas.

Kualitas seluruh unit dijamin dalam kondisi prima dan dilengkapi dengan garansi.

Berbagai tipe dan merek yang tersedia, mulai dari mobil segmen low sampai pada segmen high.