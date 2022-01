Cantiknya Clara, Sosok Wanita yang Baru Saja Dilamar Aprilio Perkasa Manganang

TRIBUN-TIMUR.COM - Masih ingat dengan Aprilio Perkasa Manganang atau Aprilio Manganang?

Sosok prajurit TNI sekaligus atlet voli yang sempat jadi perbincangan setelah beberapa waktu lalu resmi menjadi laki-laki setelah sebelumnya dinyatakan sebagai perempuan.

Dia pun mengganti namanya dari Aprilia Manganang menjadi Aprilio Perkasa Manganang.

Kabar terbarunya, Aprilio kini tengah berbahagia setelah menggelar proses lamaran.

Aprilio Manganang sah melamar kekasihnya, Clara, pada Sabtu (22/1/2022).

Dalam sebuah potret yang diunggah di akun Instagram resminya, calon istri Aprilio Manganang itu tampak mengenakan batik berwarna coklat.

Sementara itu, Aprilio Manganang yang juga mengenakan batik senada berdiri di samping Clara sembari menggenggam jemari sang calon istri.

Pria 29 tahun itu bersyukur telah mendapatkan pasangan yang mau menerima kekurangan dan ketidaksempurnaannya.

"Tidak ada kata lain selain mengucap syukur atas semua perjalanan hidup yang Tuhan Yesus berikan dan akhirnya bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menerima semua ketidaksempurnaan untuk dijadikan sempurna dan indah. Thanks and love you so much sayang," tulis Aprilio Manganang dalam akun @manganang92, dikutip Minggu (23/1/2022).

Sontak kabar bahagia itu disambut ucapan selamat dan doa dari rekan-rekan Aprilio dan netizen.