All New Honda BR-V Resmi Mengaspal di Kota Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - All New Honda BR-V kini resmi mengaspal di Kota Makassar. Hal ini ditandai penyerahan secara simbolik masing-masing 22 unit All New Honda BR-V oleh Honda Outside Java kepada konsumen di Trans Studio Makassar (TSM), Sabtu (22/1/2022).

Selain di Makassar, Honda Outside Java juga melakukan penyerahan unit All New Honda BR-V di Medan tepatnya di Regale Convention Center Medan.

Penyerahan All New Honda BR-V ini sekaligus menandai dimulainya pengriman Al New Honda BR-V kepada konsumen di seluruh wilayah Sumatera, Kaimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Direktur Main Dealer Honda Outside Java, Mariana Budiman dalam keterangan tertulisnya menyampaikan pihaknya sangat senang akhirnya All New Honda BR-V dapat diterima oleh konsumen di Medan dan Makassar.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh konsumen yang telah memesan dan setia menunggu kehadiran All New Honda BR-V dengan antusias. Kini, saatnya konsumen dapat merasakan sensasi berkendara bersarna All New Honda BR-V,”imbuhnya.

Honda BR-V pertama kali diperkenalkan di dunia pada ajang Gaikindo Indonesia Internstionsl Auto Show (GAS) 2015, di Tangerang, 20 Agustus 2015. Setelah itu, generasi kedua dari Honda OR V diperkenalkan secara perdana pada 21 September 2021 lalu.

Hingga saat ini pemesanan AN New Honda DA-V telah mencapai sekitar 3 200 unit di seluruh Indonesia. Produksi All New Honda BR-V di Indonesia mulai dilakukan pada tanggal 13 Desember 2021 di Pabrik PT Honda Prospect Motor di Karawang, Jawa Barat, dimana Indonesia akan menjadi satu-satunya negara di dunia yang memproduksi model ini.

Selain untuk memenuhi permintaan kontumen di Indonesia, PT HPM juga memiliki rencana untuk mengekspor Al Naw Honda BR V produksi Indonesia ke sekitar 30 negara di seluruh dunia.

Generasi kedua Honda BA-V ini hadir dengan tampilan baru yang benar-benar berbeda dari model sebelumnya, dan berbagai teknologi canggih yang bukan hanya belum ada di generasi terdahulunya, tetapi juga menjadi yang pertama di antara semua model di kelasnya.

Seperti konsep pengembangan awalnya, All New Honda BR V dirancang untuk memadukan desain dan ketangguhan dari sebuah SUV, kenyamanan kabin dan fungsionalitas dari sebuah MPV, serta performa berkendara menyenangkan dan @efisiensi bahan bakar yang menjadi ciri khas mobi Honda.

Sementara berbagai fitur dan teknologi yang pertama kali hadir pada Ali New Honda OR V, di antaranya fitur keselamatan canggih Honda SENSINGTM, Honda LaneWatchTM, Remote Engine Start, Walk Away Auto Lock, dan Smart Entry System yang telah dikembangkan untuk menciptakan sebuah definsi baru dalam pengalaman berkendara untuk sebuah LSUV 7-seater di kelasnya.

All New Honda BR-V ditawarkan dalam 4 varian, yaitu tipe S dengan transmisi manual, tipe E dengan pilihan transmisi manual dan CVT, tipe Prestige dengan transmisi CVT, dan tipe Presuge weh Honda SENSINGTM dengan transmisi CVT. All New Honda BR-V akan dipasarkan di Sumatera, Kakmantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Batam dengan harga mulsi dari Rp231.000 000.

Harga tersebut adalah harga untuk nomor rangka tahun 2022 dan telah menerapkan regulasi pajak berdasarkan emisi yang berlaku saat ini. All New Honda BR-V hadir dengan 5 pilihan warna, Premium Opal White Peari, yang merupakan warna baru, Taffeta Wirite, Lunar Silver Metallic, Modern Steel Metallic, Gan Crystal Black Pearl.

Hingga saat Ini, Honda BR-V terus diterima dengan baik oleh pelanggan di Indonesia dengan total penyesuaian ritel 78.013 unit. Secara global, Honda BR-V telah terjual lebih dari 255.000 unit dan Indonesia merupakan negara tertinggi dalam kontribusi penjualannya sebanyak 30X. Honda BR-V juga diterima dengan baik oleh pelanggan di Indonesia dan telah mendapatkan 12 penghargaan bergengsi.(*)