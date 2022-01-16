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Foto: Taufan Pawe Resmi Jabat Ketua MKGR Sulsel

Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe dilantik oleh Ketua Umum MKGR Adies Kadir di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (15/1/2022).

Penulis: Sanovra Jr | Editor: Sudirman
Foto: Taufan Pawe Resmi Jabat Ketua MKGR Sulsel - ketua-dpd-i-golkar-sulsel-taufan-pawe-dilantik-oleh-ketua-umum-mkgr-adies-kadir-di-hotel-gammara-1.jpg
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe dilantik oleh Ketua Umum MKGR Adies Kadir di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (15/1/2022). Setelah dilantik sebagai Ketua MKGR Sulsel, Wali Kota Parepare itu juga melantik Ketua MKGR Kabupaten/Kota se-Sulsel. Taufan Pawe mengatakan, Golkar hadir karena didirikan oleh MKGR. MKGR akan bergerak mensukseskan Partai Golkar pada momen politik kedepan. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Foto: Taufan Pawe Resmi Jabat Ketua MKGR Sulsel - ketua-dpd-i-golkar-sulsel-taufan-pawe-dilantik-oleh-ketua-umum-mkgr-adies-kadir-di-hotel-gammara-2.jpg
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe dilantik oleh Ketua Umum MKGR Adies Kadir di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (15/1/2022). Setelah dilantik sebagai Ketua MKGR Sulsel, Wali Kota Parepare itu juga melantik Ketua MKGR Kabupaten/Kota se-Sulsel. Taufan Pawe mengatakan, Golkar hadir karena didirikan oleh MKGR. MKGR akan bergerak mensukseskan Partai Golkar pada momen politik kedepan. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Foto: Taufan Pawe Resmi Jabat Ketua MKGR Sulsel - ketua-dpd-i-golkar-sulsel-taufan-pawe-dilantik-oleh-ketua-umum-mkgr-adies-kadir-di-hotel-gammara-3.jpg
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe dilantik oleh Ketua Umum MKGR Adies Kadir di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (15/1/2022). Setelah dilantik sebagai Ketua MKGR Sulsel, Wali Kota Parepare itu juga melantik Ketua MKGR Kabupaten/Kota se-Sulsel. Taufan Pawe mengatakan, Golkar hadir karena didirikan oleh MKGR. MKGR akan bergerak mensukseskan Partai Golkar pada momen politik kedepan. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Foto: Taufan Pawe Resmi Jabat Ketua MKGR Sulsel - ketua-dpd-i-golkar-sulsel-taufan-pawe-dilantik-oleh-ketua-umum-mkgr-adies-kadir-di-hotel-gammara-4.jpg
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe dilantik oleh Ketua Umum MKGR Adies Kadir di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (15/1/2022). Setelah dilantik sebagai Ketua MKGR Sulsel, Wali Kota Parepare itu juga melantik Ketua MKGR Kabupaten/Kota se-Sulsel. Taufan Pawe mengatakan, Golkar hadir karena didirikan oleh MKGR. MKGR akan bergerak mensukseskan Partai Golkar pada momen politik kedepan. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe dilantik oleh Ketua Umum MKGR Adies Kadir di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (15/1/2022).

Setelah dilantik sebagai Ketua MKGR Sulsel, Wali Kota Parepare itu juga melantik Ketua MKGR Kabupaten/Kota se-Sulsel.

Taufan Pawe mengatakan, Golkar hadir karena didirikan oleh MKGR. MKGR akan bergerak mensukseskan Partai Golkar pada momen politik kedepan. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Tags
Makassar
Taufan Pawe
Adies Kadir
Sumber: Tribun Timur
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