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Foto: Taufan Pawe Resmi Jabat Ketua MKGR Sulsel
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe dilantik oleh Ketua Umum MKGR Adies Kadir di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (15/1/2022).
Penulis: Sanovra Jr | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe dilantik oleh Ketua Umum MKGR Adies Kadir di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (15/1/2022). Setelah dilantik sebagai Ketua MKGR Sulsel, Wali Kota Parepare itu juga melantik Ketua MKGR Kabupaten/Kota se-Sulsel. Taufan Pawe mengatakan, Golkar hadir karena didirikan oleh MKGR. MKGR akan bergerak mensukseskan Partai Golkar pada momen politik kedepan. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe dilantik oleh Ketua Umum MKGR Adies Kadir di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (15/1/2022). Setelah dilantik sebagai Ketua MKGR Sulsel, Wali Kota Parepare itu juga melantik Ketua MKGR Kabupaten/Kota se-Sulsel. Taufan Pawe mengatakan, Golkar hadir karena didirikan oleh MKGR. MKGR akan bergerak mensukseskan Partai Golkar pada momen politik kedepan. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe dilantik oleh Ketua Umum MKGR Adies Kadir di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (15/1/2022). Setelah dilantik sebagai Ketua MKGR Sulsel, Wali Kota Parepare itu juga melantik Ketua MKGR Kabupaten/Kota se-Sulsel. Taufan Pawe mengatakan, Golkar hadir karena didirikan oleh MKGR. MKGR akan bergerak mensukseskan Partai Golkar pada momen politik kedepan. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe dilantik oleh Ketua Umum MKGR Adies Kadir di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (15/1/2022). Setelah dilantik sebagai Ketua MKGR Sulsel, Wali Kota Parepare itu juga melantik Ketua MKGR Kabupaten/Kota se-Sulsel. Taufan Pawe mengatakan, Golkar hadir karena didirikan oleh MKGR. MKGR akan bergerak mensukseskan Partai Golkar pada momen politik kedepan. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe dilantik oleh Ketua Umum MKGR Adies Kadir di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (15/1/2022).
Setelah dilantik sebagai Ketua MKGR Sulsel, Wali Kota Parepare itu juga melantik Ketua MKGR Kabupaten/Kota se-Sulsel.
Taufan Pawe mengatakan, Golkar hadir karena didirikan oleh MKGR. MKGR akan bergerak mensukseskan Partai Golkar pada momen politik kedepan. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Sumber: Tribun Timur
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