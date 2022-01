Gandeng SPOTV, IndiHome Klaim Hadirkan Tayangan Olahraga Terbaik Dunia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui IndiHome berupaya menghadirkan tayangan hiburan berkualitas di TV Interaktifnya.

Kali ini, IndiHome menjalin kerja sama dengan SPOTV, penyedia tayangan olahraga terkemuka milik Eclat Media Group asal Korea Selatan.

Melalui kerja sama ini, IndiHome dan SPOTV resmi menghadirkan beragam tayangan olahraga terbaik dunia di IndiHome TV mulai 10 Januari 2022.

Demikian disampaikan Vice President Marketing Management Telkom, E Kurniawan.

Ia menyambut positif kerja sama IndiHome dengan SPOTV.

“Sinergi ini menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan tayangan yang berkualitas dan inspiratif untuk para pelanggan serta memperkuat IndiHome TV sebagai window of entertainment terlengkap di Indonesia," jelas Kurniawan via rilis, Jumat (14/1/2022).

Diketahui, SPOTV telah menjadi penyedia tayangan olahraga nomor satu di Korea dan terus memperluas bisnisnya di berbagai negara Asia.

Seperti Malaysia, Singapore, Thailand, Filipina, Macau, Mongolia termasuk Indonesia yang diawali dengan kerja samanya bersama IndiHome.

Lebih jauh dijelaskan, adanya SPOTV di IndiHome TV, para pelanggan dapat menikmati tayangan olahraga terbaik dunia.

Di antaranya MotoGP, BWF Major Events dan World Tour, World Superbike, Wimbledon Championship, US Open Tournament, The Open Championships Golf Tournament, The Senior Open, AIG Women’s Open, hingga V League Japan Tournament.

