Public Display Kalla Toyota di MaRi Angkat Tema Magical World, Simak Promonya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota menggelar public display di Atrium Mal Ratu Indah (MaRi), Jl Ratulangi, Makassar.

Public display ini berlangsung dari Rabu (12/1/2022) hingga Minggu (23/1/2022).

Pada public display kali ini, Kalla Toyota mengusung tema Magical World ala film Harry Potter.

Berbagai property yang digunakan pun menyerupai suasana asrama Hogwarts.

Event ini menghadirkan banyak keuntungan memiliki Toyota impiannya di awal tahun.

Salah satunya dengan cicilan yang super ringan yang disertai beragam benefit dan hadiah langsung.

Pelanggan pun berkesempatan memenangkan grand prize 1 unit Toyota Agya.

Selama public display ini, pelanggan bisa menikmati pilihan angsuran mulai Rp 2 jutaan, termasuk pada mobil terbaru Toyota All New Avanza dan All New Veloz.

Kemudian, ada pula pilihan paket DP 20% hingga DP 25% untuk berbagai model Toyota.

Ada pula benefit tambahan berupa free asuransi 1 tahun, free aksesoris dan kaca film, free compliment Covid-19.