PFI Makassar Abadikan Potret Pandemi Covid-19 Menuju New Normal Dalam Karya Foto Estetik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pewarta Foto Makassar (PFI) Makassar gelar Pameran Foto dan Peluncuran Buku New Normal, bertajuk 'life after pandemic' di Phinisi Point (Pipo) Mal, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (10/1/2022).

Ketua PFI Makassar, Iqbal Lubis mengatakan, kegiatan ini untuk mengingat kembali potret perjalanan Kota Makassar selama pandemi Covid-19 dua tahun belakangan.

"Kita ingin berbagi, dan menunjukkan apa saja yang terjadi selama pandemi Covid-19 ini. Pandemi Covid-19 memberi banyak pengalaman dalam hidup, hampir dua tahun terakhir," kata Iqbal Lubis.

"Banyak cerita yang hadir dan berhasil diabadikan dalam bentuk visual oleh teman-teman di PFI Makassar," sambungnya.

Cerita dan kisah yang dimaksud seperti pilu, sedih menuju era new normal.

"Mulai dari meningkatnya kasus Covid-19, banyak terjangkit, meninggal serta aturan-aturan kian ketat," ujarnya.

Termasuk penanganan dan keberhasilan menekan angka Covid-19 melalui vaksinasi, agar bisa masuk dalam kehidupan new normal.

"Kegiatan akan berlangsung hingga 16 Januari mendatang. Tentu akan sangat menarik dikunjungi, karena banyak hal ditampilkan," ujar Iqbal.

"Masyarakat bisa melihat proses yang terjadi selama pandemi. Suka dan duka, serta banyak hal yang tentunya juga bisa menginspirasi," lanjutnya.

Lebih lanjut Iqbal menyebut, terdapat 100 foto dipamerkan. Semuanya merupakan hasil jepretan para pewarta foto di Makassar.