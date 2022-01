Paket Wisata Moto GP Mandalika 2022 Banjir Peminat, ASITA Sulsel: Naik 25 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal gelar Moto GP 2022.

Sirkuit dengan panjang 4,31 kilometer ini akan dijadikan seri balapan Moto GP pada 20 Maret 2022.

Tentu ini akan mendorong para wisatawan lokal dan manca negara berkunjung ke Lombok.

Pelaku usaha biro perjalanan wisata di Sulsel mulai menyiapkan paket nonton Moto GP 2022 di Sirkuit Mandalika.

Sejumlah travel di bawah naungan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA)

Ketua ASITA Sulsel, Didi Leonardo mengatakan, paket perjalanan disiapkan mulai penginapan, transportasi, akomodasi dan tiket nonton.

Paket disiapkan, lebih simpel dari perjalanan biasa, karena hanya fokus untuk nonton.

Makanya, jadwal diatur sedemikian rupa agar jadwal menonton tidak terganggu dengan jalan-jalannya.

Baca juga: Telkom Jamin Jaringan Andal di Event World Superbike Mandalika

Dia menyebut, paket harga ditawarkan berbagai macam.

Tergantung dari pesanan para wisatawan.