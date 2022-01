Suzuki Pacu Penjualan Awal Tahun, Tawarkan Beli Mobil Bisa Dapat Jimny, Gixxer hingga GSX R-150

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan promo menarik di awal tahun 2022 ini.

Setiap pembelian mobil Suzuki bekesempatan untuk mendapatkan hadiah langsung dan hadiah undian.

Konsumen juga akan langsung mendapatkan voucher belanja dan suvenir.

Selain itu, konsumen juga berkesempatan memenangkan Jimny, Gixxer dan GSX R-150 yang akan diundi pada minggu pertama Maret 2022.

Promo Suzuki Bonus Suzuki ini berlaku hingga 28 Februari 2022.

Asst to Dept Head Sales 4W PT SIS, Sukma Dewi mengatakan bahwa program tersebut dihadirian untuk menyemarakkan awal tahun 2022.

Program itu untuk pemberlian mobil Suzuki seperti All New Ertiga Suzuki Sport FF, All New Ertiga SS, XL7, New Ignis, New Baleno, New Sx4 S-cross, New Carry Pick Up, Karimun Wagon R, dan APV.

“Promo Suzuki Bonus Suzuki ini kami hadirkan tentunya dengan harapan dapat menambah kebahagiaan konsumen di tahun yang baru,” kata Sukma Dewi via rilis, Minggu (9/1/2022).

Konsumen yang melakukan pembelian mobil Suzuki akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja Rp 1 juta.

Selain itu, Suzuki juga memberikan suvenir yang disediakan oleh 6 perusahaan leasing rekanan Suzuki.