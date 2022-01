FOTO: PT SJAM Siapkan 300 Unit All New Yamaha R15 Area Sulselbar

Manajemen PT Yamaha Indonesia bersama PT. Suracojaya Abadimotor (PT.SJAM) berfoto bersama disela peluncuran generasi terbaru All New R15M Connected-ABS dan All New R15 Connected yang berlangsung di Mal Panakkukang, Makassar, Sabtu (8/1/2022). TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Manajemen PT Yamaha Indonesia bersama PT. Suracojaya Abadimotor (PT.SJAM) berfoto bersama disela peluncuran generasi terbaru All New R15M Connected-ABS dan All New R15 Connected yang berlangsung di Mal Panakkukang, Makassar, Sabtu (8/1/2022). TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen PT Yamaha Indonesia bersama PT. Suracojaya Abadimotor (PT.SJAM) berfoto bersama disela peluncuran generasi terbaru All New R15M Connected-ABS dan All New R15 Connected yang berlangsung di Mal Panakkukang, Makassar, Sabtu (8/1/2022).

Tahap pertama, PT SJAM menyiapkan 300 unit area Sulselbar. All New R15M Connected-ABS menawarkan pilihan warna Icon Performance dan Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary livery. Sedangkan All New R15 Connected memiliki warna Icon Blue dan Tech Black. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR