6 Mobil Unggulan Toyota, Cicilan Ringan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota memberikan paket pembiayaan kendaraan dengan cicilan super ringan selama Januari 2022.

Paket itu melalui program EZDeal.

Cakupan modelnya bertambah menjadi total 6 model Toyota.

EZDeal pertama kali diluncurkan pada akhir Agustus 2021.

Saat itu, hanya dua model yang termasuk dalam program ini, yaitu Raize dan Yaris.

Namun, secara bertahap EZDeal terus menambah jajaran produk ke dalam programnya yaitu Rush, Vios, Avanza dan Veloz.

Marketing Manager Kalla Toyota, Mifta Farid S Putra mengatakan, program EZDeal mendapatkan respon yang sangat baik dari pelanggan Toyota.

“EZDeal menjadi solusi cicilan ringan yang bisa menjangkau lebih banyak customer, apalagi dengan masuknya All New Avanza dan All New Veloz ke dalam line up model yang di-cover dalam program ini,” katanya via rilis ke Tribun-Timur.com, Jumat (7/1/2022).

Mifta menuturkan, EZDeal sangat cocok untuk generasi milenial.

“Cocok untuk baru punya penghasilan dan budgetnya masih terbatas, tetapi tetap bisa tampil stylish sehingga kebutuhan mobilitas dan lifestyle-nya pun dapat terpenuhi,” tutur Mifta.