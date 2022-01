Syafruddin Diundang Khusus Liga Muslim Dunia Kunjungi Museum Sejarah Nabi di Pelataran Masjid Nabawi

Ketua Yayasan Museum Nabi Muhammad SAW Komjen Purn Syafruddin menyaksikan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW di Madinah, Selasa (4/1/2021) waktu Saudi. Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW yang sementara dibangun di Jakarta akan lebih luas dari Museum yang ada di pelataran Masjid Nabawi ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MADINAH — Ketua Yayasan Museum Nabi Muhammad sekaligus Ketua Dewan Pembina Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad, Komjen Pol (Purn) Dr (HC) H Syafruddin MSi menerima undangan khusus dari Liga Muslim Dunia (LMD) dan Yayasan Assalam.

Undangan tersebut untuk mengunjungi Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW di pelataran Masjid Nabawi, Madinah, Saudi Arabia, Selasa (4/1/2022) waktu setempat.

Rombongan Komjen Syafruddin diterima Managing Direktur Cabang Madinah dari The International Fair and Museum of the Prophet's Biography and Islamic Civilization, Dr Said Al Qurashi, didampingi Direktur Kerjasama External, Musfer Al Wadhii, beserta tim.

Mereka mewakili Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (LMD) Atau Rabithah Alam Islami, Dr Muhammad bin Abdul Karim Issa.

Hadir pula menyambut rombongan perwakilan Yayasan Wakaf Assalam Syaikh Dr Nashir Az Sahroni dan Kepala Kantor Gubernur Madinah Syaikh Fahd Suhaimi.

Komjen Syafruddin, mengagumi Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW yang baru saja dibuka di Madinah untuk umat muslim tersebut.

Museum Sejarah Nabi ini merupakan cerminan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dan titik awal peradaban Islam yang sekarang telah menyebar di berbagai penjuru dunia.

Terdapat tampilan layar digital yang menarik dan menceritakan sejarah perjalanan hidup dan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW.

Artefak yang ditampilkan dalam Museum Sejarah Nabi tersebut wujud multidimensi yang tampak seperti nyata.

Komjen Syafruddin menjelaskan, di dalam museum banyak ruangan yang menampilkan sejarah peperangan zaman rasulullah.