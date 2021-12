Intip Tampilan Baru All New Satria F150, 3 Pilihan Warna hingga Pembaruan Sistem Pengereman

All New Satria F150

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - All New Satria F150 kini hadir dengan tampilan warna dan stripping baru, serta perubahan pada komponen pengereman.

Hal itu pun membuat sepada motor ini makin ‘berani diadu’ dan semakin dicintai penggunanya.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bakal mendistribusikan All New Satria F150 ini mulai Januari 2022 ke seluruh jaringan penjualan Suzuki di Indonesia.

2W Sales & Marketing Department Head PT SIS, Teuku Agha menjelaskan bahwa All New Satria F150 mempunyai basis penggemar yang besar di segmen hyperunderbone.

All New Satria F150 mendapatkan tanggapan yang positif karena performa dan kecepatannya sangat memuaskan.

Sebagai penyeimbang, Suzuki memberikan pembaruan komponen pada sistem pengereman di bagian depan.

Tujuannya untuk meningkatkan sisi keamanan dan keselamatannya.

“Selain itu, kami juga menambahkan varian warna dan stripping baru yang lebih berani pada All New Satria F150,” kata Teuku via rilis ke Tribun-Timur.com, Jumat (31/12/2021).

Kini All New Satria F150 hadir dengan 3 pilihan warna baru yang memikat perhatian.

Warna tersebut yakni Mat Stellar Blue-Titan Black, Pearl Bright Ivory-Titan Black, dan Titan Black.