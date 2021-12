Ranperda Pajak Minerba Ditetapkan, Adnan IYL Harap Tingkatkan PAD Kabupaten Gowa di 2022

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - Peraturan daerah (Perda) baru dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa resmi ditetapkan.

Dari tiga Ranperda yang diusulkan, satu diantaranya berhasil ditetapkan setelah melalui pandangan umum dan tahapan lainnya.

Salah satu dari tiga Perda tersebut yaitu Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Penetapan itu melalui Rapat Paripurna di Kantor DPRD Gowa Jl Mesjid Raya, Sungguminasa, Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Rabu (29/12/2021).

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, hal ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam mencari sumber PAD baru untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Salah satunya, dengan cara menambah serta mengkaji ulang sumber retribusi di beberapa sektor yang ada di Kabupaten Gowa.

"Kabupaten Gowa memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk di sektor pertambangan. Olehnya itu, diperlukan adanya regulasi yang up to date untuk memaksimalkan PAD dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya via rilis, Rabu (29/12/2021).

Adnan menjelaskan, pajak minerba ini adalah sektor yang besar untuk sumber PAD.

Karena lanjutnya, hasil pendapatan dapat langsung masuk ke Kabupaten Gowa dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat.

"Ranperda yang ditetapkan ini telah dilakukan penyesuaian dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba. Termasuk beberapa dinamika yang memerlukan penyesuaian, telah dimasukkan ke dalam Ranperda yang ditetapkan pada hari ini," jelasnya.