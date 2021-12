Inilah Kata-kata yang Diucapkan Asnawi ke Faris Ramli Pemain Singapura yang Gagal Eksekusi Penalti

TRIBUN-TIMUR.COM - Aksi Kaptem Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam saat pemain Singapura, Faris Ramli jadi sorotan.

Berbagai meme muncul di media sosial soal kata-kata Asnawi kepada Faris. Mereka mencoba menerka-nerka apa yang diucapkan Asnawi dengan membubuhi kata-kata menurut versi pembuat meme.

Namun apakah sebenarnya yang diucapkan Asnawi?

Berdasarkan tayangan ulang, Asnwi tampak mengucapkan kalimat 'Thank You, Thank You' kepada Faris.

Aksinya itu kemudian coba diprotes sejumlah pemain Singapura. Beruntung Asnawi tidak mendapat kartu dari wasit.

Sebelumnya, meme 'Asnawi Bilang Apa ke Faris Ramli' ramai di Twitter.

Bahkan salah satu netizen menyebut Asnawi sebagai meme of the match.

"asnawi malem ini :

man of the match (simbol tanda silang)

meme of the match (simbol tanda centang)," tulis pemilik akun @hlmgntng, Sabtu, pukul 11.59 tengah malam, seperti dikutip Tribun-timur.com.