Dinkes, Kalla Group, dan Unhas Contact Teken MoU, Tegakkan Perda Kawasan Tanpa Rokok

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makasar terus mendorong terselenggaranya lingkungan yang nyaman bagi masyarakat.

Salah satunya dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Baru-baru ini, Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan kerjasama dengan Kalla Group dan Hasanuddin Center for Tobacco Control and Non Communicable Disease Prevention (Contact) terkait implementasi Perda tersebut.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan di Gastros Resto, Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Ratulangi, Makassar, Jumat (24/12/2021).

Plt Kepala Dinas Kesehatan Makassar, Nursaidah Sirajuddin mengatakan, kerjasama ini akan terus berlanjut, penerapannya harus terus dimaksimalkan.

Ini sebagai bentuk menjaga dan melindungi masyarakat. Apalagi berdasarkan kasus-kasus yang ada, masyarakat yang tidak merokok mencapai kurang lebih 80% dibandingkan yg merokok.

Maka dari itu perlu melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.

"Kita berharap kebiasaan merokok masyarakat tidak memberi dampak negatif ke orang lain," tuturnya.

Mal Nipah dan Mal Ratu Indah akan menjadi percontohan. Nantinya, pihak pengelola akan terus memantau bahkan menyediakan titik-titik khusus area rokok agar tidak membuat pengunjung lain terganggu.

"Kita mulai dari dua mal ini, karena memang banyak sekali anak muda yang berkunjung ke Nipah, dan itu kita harapkan ada ruang khusus bagi mereka yang merokok," paparnya.