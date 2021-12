Kalla Toyota Bukukan Rp 434 Miliar di Gebyar Toyota, Avanza, Velos, Rush, Calya Mana Paling Laris?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Gebyar Toyota yang digelar Kalla Toyota memberikan dampak positif.

Hingga Jumat (17/12) tercatat 1.975 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dengan total transaksi mencapai Rp 434 miliar.

Kalla Toyota pun optimis pencapaian tersebut masih akan meningkat di penghujung event.

Apalagi pelanggan tak ingin kehilangan kesempatan untuk membeli mobil Toyota karena PPnBM 0 persen bakal berakhir bulan ini.

Tingginya antusiasme pelanggan dalam memiliki Toyota impian dalam event ini didorong oleh kemudahan dan berbagai keuntungan yang dihadirkan Kalla Toyota.

Salah satunya DP 10 persen khusus All New Avanza dan All New Veloz.

Program tersebut pun berhasil membuat Avanza dan Veloz paling laris dalam Gebyar Toyota kali ini.

Dengan penjualan sebesar 24 persen, menyusul Rush 23 persen dan Calya 16,9 persen.

Pelanggan juga dapat membawa pulang mobil Toyota dengan lebih mudah melalui program EZ Deal.

Program ini memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menikmati angsuran yang super ringan pada model unggulan Toyota.