Honda PCX160 Edisi Spesial Turun Harga di Hari Terakhir Rock In Celebes

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor (Asmo) Sulawesi Selatan (Sulsel) hadirkan raffle Honda PCX160 edisi spesial Rock In Celebes (RIC) 2021.

Raffle Honda PCX160 akan dilakukan pada hari terakhir gelaran RIC di Pelataran Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Minggu (19/12/2021).

Pada raffle kali ini, pengunjung dapat mengikuti raffle dengan cara scan barcode di booth Honda pada area Rock in Celebes.

Tak tanggung-tanggung, peserta raffle akan berkesempatan mendapatkan PCX160 special edition dengan hanya setengah harga.

Artinya harga PCX 160 yang Rp 30 jutaan bisa dimiliki hanya dengan Rp 15 jutaan.

Manager Marketing Astra Motor Sulsel Gangga Nanda Adi mengatakan, Honda PCX160 edisi spesial dihadirkan sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan musik di bumi Celebes.

Tidak hanya itu, kelir pada PCX160 ini merupakan hasil dari karya seniman asli Makssar yang semakin menambah keunggulan design dan bentuk skutik premium Honda.

Elemen pada design gambar yang disematkan menunjukan semangat anak muda yang ingin berkarya, berpadu dengan corak warna yang sesuai dengan tema RIC tahun ini.

“Pada kesempatan ini kami memilih All New Honda PCX sebagai unit yang akan kami raffle. Skutik premium Honda ini menjadi salah satu tipe yang menjadi motor impian pecinta skutik saat ini,” katanya via rilis ke tribun-timur.com, Sabtu (18/12/2021).

Bersama Honda, Rock In Celebes sempat mengadopsi format daring tahun lalu, dengan tajuk Ride in Celebes Bersama Honda.

Namun, tahun ini ada perbedaan mencolok dari Rock In Celebes 2021.

Dimana, Rock In Celebes digelar selama 10 hari di 10 tempat mulai Jumat (10/12/2021) hingga (19/12/2021).

Mulai di Gedung Kesenian Societeit De Harmonie pada tanggal 10, lalu 11 di Auditorium RRI, 12 di Fort Rotterdam.

Kemudian 13 di Chambers Shop, 14 di Rooftop Garden Nipah, 15 di Lapangan Basket Karebosi, 16 di Monumen Mandala, dan 17 Phinisi Point.

Rock In Celebes masih bakal berlanjut tanggal 18 di Celebes Convention Center, dan 19 di Pelataran Trans Studio Mall Makassar.(*)