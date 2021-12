Namanya Sama Dengan Laura Anna, Bule Cantik Kesal dengan Ulah Netizen Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Bule cantik merasa kesal atas tingkah laku netizen Indonesia.

Kekesalannya tersebut diunggahnya pada akun Instagram pribadinya.

Bukan tanpa alasan, pasalnya ia banyak dikirimi pesan dan komentar pada Instagramnya karena namanya mirip dengan Laura Anna, selebgram cantik yang tutup usia pada 15 Desember 2021.

Bule itu memiliki nama akun Instagram @anna.laura. Sedangkan, Laura Anna dengan akun Instagram @edlnlaura.

Melalui akun Instagramnya Anna Laura pun mengonfirmasih bahwa dia bukan sosok selebgram yang meninggal.

"This is me, My name is Anna Laura. Not Laura Anna. I am from Brazil and most important I am alive!," tulisnya dengan background foto tersebut.

Ia juga memperingati warganet untuk tidak mengirimnya pesan seperti orang yang sudah meninggal.

"I am sorry but I am not the girl you looking for," lanjutnya.

Anna Laura juga mencantumkan akun Instagram Adelenyi Laura Anna agar warganet tak salah sangka.

Bahkan beberapa pernyataan lain juga diunggahnya di akun feed Instagram.