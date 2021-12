Bikin Syok! Jurnalis Cantik Asal Brasil ini Dapat Banyak Ucapan Duka di Hari Meninggalnya Laura Anna

TRIBUN-TIMUR.COM - Jurnalis foto asal Brasil, Anna Laura, terkejut ketika mendapati isi direct message (DM) dan komentar akun Instagram-nya dipenuhi ucapan duka dari warganet Indonesia.

Saking banyaknya ucapan duka yang masuk ke akun Instagramnya, Anna Laura menuliskan bahwa dia bukan Laura Anna asal Indonesia di profil akunnya.

Sayangnya, meski upaya tersebut dilakukan, Anna masih saja dikirimi ucapan duka oleh warganet Indonesia.

Ucapan duka bahkan tidak hanya datang di Instagram, melainkan di platform media sosial lain miliknya seperti email.

"Saya bukan Laura Anna dari Indonesia!!! Tolong berhenti!! Aku tidak bisa mengatasi hari-hari selanjutnya seperti ini. Aku pikir aku bisa melewatinya tapi orang Indonesia ada di mana-mana di profil (Instagram), di email, di media sosial lain dan juga di akun Instagram temanku. Tolong hentikan!! Instagram Laura Anna @adlnlaura," tulis dia di Instagram Story.

Anna juga membagikan foto berisi informasi terkait akun Instagram selebgram Laura Anna lewat unggahan terbarunya.

"I am not Laura Anna from Indonesia!! Please. Stop. Her Instagram: @edlnlaura," tulis dia dikutip Kompas.com dari Instagram @anna.laura, Jumat (17/12/2021).

Beberapa warganet Indonesia telah mencoba mengedukasi warganet lainnya agar tidak mengirimkan ucapan duka pada akun Instagram @anna.laura.

Sementara beberapa yang lain terlihat mengirimkan email berisi pesan permohonan maaf atas kekeliruan warganet Indonesia.

Hal ini ditunjukkan Anna Laura dalam Instagram Story-nya.