Arum Spink Jajal Industri Perhotelan di Bira, Usung Kamar Bernuansa Relaksasi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Ketua DPD Partai Nasdem Bulukumba Arum Spink, kini kembali melebarkan sayap.

Setelah sebelumnya ia merintis Mr Redmont Cafe, di Jalan Jend Sudirman, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

Lalu kemudian membuat klub sepakbola Mr Redmont alias MRC Bulukumba, yang saat ini tengah berlaga di Liga 3 Indonesia.

Kini mantan kandidat calon wakil bupati Bulukumba di Pilkada 2020 itu, menjajal industri perhotelan.

Mantan legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) itu, membangun sebuah hotel di Tanjung Bira, Kecamatan Bontobahari.

Hotelnya bernama The New Mr. Redmont Bira, berada di depan Same Resort Bira Beach Tanjung Bira.

Kepada tribun-timur.com, Kamis (16/12/2021), Pipink, sapaannya, mengaku jika hotelnya itu direncanakan launching pekan depan.

"Harga direncanakan menengah ke atas. Di samping fasilitas kamar, penginapan ini memadukan konsep cafe, sehingga tamu tak perlu keluar dari hotel untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum," beber Pipink.

Termasuk juga di dalamnya ada live music yang akan memanjakan tamu di malam hari.

Bukan hanya itu, mantan Komisioner KPU Bulukumba itu juga bakal menyiapkan sejumlah souvenir dan oleh-oleh khas MRC.