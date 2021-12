8 Jenis Makanan yang Bisa Membuat Kamu Gampang Mengantuk, Cocok bagi Penderita Insomnia

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketika sulit tidur, tak sedikit orang yang langsung mengira penyebabnya adalah karena stres, paparan sinar biru dari gawai, gangguan dari teman sekamar, atau penyebab lainnya.

Padahal, bisa jadi penyebabnya adalah makanan yang dikonsumsi sebelum tidur.

Jika Anda merasa sulit untuk tidur, beberapa makanan berikut bisa membantu untuk cepat mengantuk dan lebih mudah tidur.

1. Sup ayam

Ini adalah jenis makanan yang dapat membuat tubuh merasa nyaman dan tenang. Sangat cocok untuk makanan di malam hari.

Ahli akupunktur dan spesialis pengobatan Cina Tsao-Lin Moy menjelaskan kepada Eat This, Not That! bahwa makanan yang menenangkan, seperti sup ayam, dapat membantu sistem saraf untuk rileks dan memberi sinyal aman pada tubuh.

Sup juga mudah dicerna oleh tubuh, jadi kita tidak akan terjaga karena makanan sulit dicerna. Jika Anda membelinya, pilihlah opsi sup yang rendah sodium, sebab terlalu banyak kandungan garam akan membuat kita lebih terjaga.

2. Sayur-sayuran

Ahli gizi selebriti, Dr. Daryl Gioffre menyarankan untuk makan sayur-sayuran berdaun gelap ketika makan malam.

Sebab, sayuran tersebut memberikan banyak serat, prebiotik dan probiotik, yang akan membantu menjaga usus besar tetap bersih.