Tahun Baruan di Amaris Pettarani Rp 500 Ribu, Sudah Nginap Semalam, Welcome Snack dan Paket Dinner

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Ada rencana merayakan tahun baru di Hotel Amaris Pettarani?

Spesial pergantian tahun 2021 ke 2022 sedang berlangsung penawaran menarik di Hotel Amaris Pettarani.

Usung tema New Year Package Kembali Pulih, paket yang ditawarkan mulai Rp 500 ribu.

Paket tersebut sudah include dengan paket menginap satu malam.

Kemudian sweet welcome snack.

Serta photo booth corner dan heartwarming dinner.

Tak sampai di situ, tamu bisa check out paling lambat pukul 15.00 wita.

Normalnya, tamu paling lambat check out pukul 12.00 wita.

Jadi spesial momen tahun baru ini ada penambahan waktu.

Demikian disampaikan Sales & Marketing Afifa Azkia.

Ia membeberkan paket ini sudah hadir sejak Kamis (9/12/2021) hingga malam pergantian tahun nanti.

“Hotel Amaris adalah pilihan yang tepat untuk menghabiska libur natal dan tahun baru bersama keluarga tercinta, sesuai dengan motto kami, Hospitality from the Heart,” kata Afifa via rilis, Rabu (15/12/2021).

Asal tahu saja, Hotel Amaris ini terletak di Jl AP Pettarani No 17, Makassar, Sulawesi Selatan.

Hotel ini menyajikan pemandangan Kota Makassar.

Untuk booking paket tahun baru ini bisa langung menghubungi Afifa di nomor 0812-3040-4242 dan Adit 0823-4567-4455. (*)