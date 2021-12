Pesan Terakhir Laura Anna Sebelum Meninggal Dunia, Eks Gaga Muhammad: Mengapa Kita Tidak Pergi?

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut ini pesan terakhir Edelenyi Laura Anna diunggah di Instastory sebelum meninggal dunia.

Benarkah Postingan mantan kekasih Gaga Muhammad itu seperti pertanda? "Mengapa Kita Tidak Pergi?"

Sebelumnyan diberitakan tribuntimur.com, kabar meninggalnya Laura Anna menggegerkan publik.

Ia dikabarkan meninggal dunia pagi tadi pukul 09.20 WIB.

Sebelum kabar meninggalnya tersebut, ia masih sempat mengunggah beberapa Instastory sejak kemarin, Selasa (14/12/2021).

Salah satu Instastorynya berisi tentang lagu Keane berjudul Somewhere Only We Know.

Lagu ini merupakan milik penyanyi kenamaan asal Inggris dirilis tahun 2004.

Memiliki makna dalam tentang penantian seseorang yang dulu pernah memiliki orang yang dikenal dekat namun menghilang.

Hingga akhirnya seseorang tersebut berjalan sendirian dan mencari kepastian untuk dirinya sendiri.

Meski waktu tetap berjalan, seseorang tersebut berharap tetap berlabuh dihatinya dan mengajak orang yang dulu dikenalnya pergi kemanapun namun hanya mereka yang tahu.