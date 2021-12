Lirik & Makna Lagu 'Somewhere Only We Know' Status Laura Anna Sebelum Meninggal 'Arti Penantian'

Status Laura Anna di Instagram sebelum meninggal dunia. Itu adalah lirik dari lagu band Keane Somewhere Only We Know

TRIBUN-TIMUR.COM - Selebgram Edelenyi Laura atau Laura Anna meninggal dunia Rabu 15 November 2021.

Kabar ini mengejutkan semua sahabat dan membuat namanya trending Twitter.

Nikita Mirzani yang diketahui sempat podcast bareng memposting kabar tersebut.

Kepergian Laura Anna yang saat ini masih memperjuangkan nasibnya karena dibuat lumpuh oleh sang mantan kekasih, Gaga Muhammad, tidak disangka-sangka rekannya sesama artis dan selebgram.

Dari postingan yang ramai beredar di sosial media, Laura Anna masih sempat mengunggah status di akun Instagramnya.

Status Laura Anna di Instagram sebelum meninggal dunia. Itu adalah lirik dari lagu band Keane Somewhere Only We Know

Status tersebut adalah lirik dari lagu band Keane "Somewhere Only We Know"

Lagu ini bermakna tentang sebuah arti penantian.

Tentang seorang yang menantikan seseorang yang dulu pernah dikenal dan dekat dalam kesehariaanya.

Namun, karena satu hal yang tak terkatakan, dia menghilang entah kemana.

Berikut Lirik dan terjemahan lagu Keane "Somewhere Only We Know"